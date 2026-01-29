Lecce, Cheddira si presenta: "La salvezza è la cosa più importante"

Il Lecce ha presentato oggi il nuovo acquisto Walid Cheddira. Queste le parole del nuovo attaccante giallorosso: "Per un centravanti i gol sono importanti ma lo è di più la salvezza del Lecce, se i gol arriveranno da me o da altri compagni interessa poco. Le motivazioni sono altissime, non vedo l'ora di aiutare la squadra ogni domenica. Stulic? Mi ha accolto benissimo, mi ha dato anche un paio di consigli. Siamo due giocatori diversi, in base alla partita e all'avversario sarà il mister a scegliere chi far giocare".