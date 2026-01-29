Anche Guardiola fa i complimenti a Mou: "Buona strategia far salire Trubin"

Dopo la sfida contro il Galatasaray, Pep Guardiola ha parlato anche del Benfica di José Mourinho, qualificatosi ai playoff grazie al gol del portiere Trubin contro il Real Madrid. Queste le parole del tecnico del Manchester City: "Abbiamo visto i minuti finali della partita, eravamo tutti lì, ma non sapevamo che al Benfica servisse un gol per qualificarsi. Ecco perché quando abbiamo visto José mandare avanti il ​​portiere ci siamo tutti chiesti perché lo stesse facendo anche perché il Real avrebbe potuto pareggiare e noi saremmo finiti fuori dalle prime otto. Però è stata una buona strategia quella di Mourinho per segnare quel quarto gol".