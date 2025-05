Xabi Alonso non avrà a disposizione Jude Bellingham per l'inizio della prossima stagione, infatti l'inglese ha deciso di operarsi alla spalla al termine del Mondiale per Club che terminerà il 13 (la migliore partita del giorno sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset). Il campione dei blancos dovrà osservare un periodo di riposo a seguito dell'intervento chirurgico e il rientro in campo è previsto dopo 3 mesi.