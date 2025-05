PSG, Vitinha: "Contro l'Inter la partita più importante della mia carriera"

Uno dei talenti del Psg di Luis Enrique che affronterà l'Inter in finale di Champions League è Joao Vitinha che ha parlato al media day della partita: "Questo match significa molto per me, sarà la partita più importante della mia carriera finora. Spero ce ne siano altre, ma non si sa mai e per questo dobbiamo dare tutto". Vitinha nonostante la giovane età è già un pilastro del club parigino: "Non credo che il fatto che l'Inter sia una squadra più esperta faccia grande differenza, anche perché siamo arrivati fino a qui anche noi pur essendo più giovani. Sicuramente dovremo essere pronti perché l'Inter è una grande squadra e sarà una sfida difficile".