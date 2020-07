Real Madrid, avanti ancora un anno con Zidane

La decisione è già stata presa. Zinedine Zidane sarà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 20-21, come riporta il quotidiano sportivo Marca. Il presidente e l'allenatore francese hanno parlato alla fine del campionato e la continuità del tecnico è assicurata. La conquista del numero 34 della Liga ha chiarito ogni dubbio. "Zidane è una benedizione per il Real Madrid", ha confessato Florentino Perez quando la squadra blanca è stata proclamata matematicamente campione dopo aver sconfitto Villarreal.