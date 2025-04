Il Real Madrid è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una serata negativa per i campioni in carica: "Per un'ora siamo stati bene in campo, poi abbiamo pagato i gol subiti da palla ferma e la squadra è crollata mentalmente. Questa è una sconfitta dura, nella seconda parte di gara non siamo stati in grado di fare le cose. Rimonta? Faremo di tutto per recuperare, ma è difficile".