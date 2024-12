Real Madrid, Ancelotti: "Mbappé? Quando c'è talento e altruismo sei su strada giusta"

"È una partita impegnativa e complicata, in una grande atmosfera e con un grande rivale. Siamo in un buon momento. L'obiettivo è vincere la partita e puoi farlo solo con la tua versione migliore. L'Athletic Bilbao ha qualità, è una delle migliori di Spagna". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in vista della sfida di Liga contro l'Athletic Bilbao. I Blancos sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e ha ridotto a 8 punti il ritardo dal Barcellona dopo la sconfitta nel Clásico. "La squadra gioca bene, abbiamo lottato nelle difficoltà. A dicembre non vince nessuno. Siamo lì a lottare come sempre. Quando torneranno Vinicius, Camavinga e Alaba lotteremo ancora di più", ha aggiunto. . Il tecnico italiano ha assicurato che la decisione di Mbappé nella partita contro il Getafe, quando ha concesso il rigore a Bellingham, non fu per mancanza di fiducia, ma a un gesto di altruismo e di riconoscere chi è nella posizione migliore per eseguirlo. Inoltre, ha spiegato che la scelta dei rigoristi è una decisione esclusiva dei giocatori, in questo caso Bellingham e Mbappé. "Apprezziamo l'atto di altruismo perché significa che un talento straordinario, forse il talento più grande, lo dona alla squadra. È un atto che apprezzo moltissimo e importante per la società. Quando c'è talento e altruismo significa che sei sulla strada giusta", ha sottolineato.