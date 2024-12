Real Madrid, Ancelotti: "Chiudiamo il 2024 con una vittoria. Mbappé? E' motivato"

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa in vista alla gara di domani contro il Siviglia: "Torniamo a casa dopo tante trasferte. Concludere l'anno qui, con i nostri tifosi, è molto emozionante. Vogliamo concluderlo bene. Il Siviglia è una squadra rivale che si dimostra competitiva in tutte le partite. Abbiamo un obiettivo molto chiaro, chiudere il 2024 con una vittoria. È stato un anno fantastico e indimenticabile. Non so se sarà irripetibile, ma penso che si possa ripetere se siamo tutti capaci di trarne il meglio. Vincere la Coppa dei Campioni è sempre il momento più felice. Non abbiamo perso molte partite quest'anno, ma il momento più triste è forse la sconfitta contro il Barcellona qui al Bernabeu. Mbappé? Il suo periodo di adattamento è terminato. Ha già mostrato una buona versione e può ancora migliorare. Si è ripreso bene dal piccolo infortunio che ha avuto. È motivato, emozionato e felice di essere qui. Avevo bisogno di quel periodo, ne hanno bisogno tutti, ma è finito. La Liga? Sarà un campionato molto più competitivo rispetto agli ultimi anni. L’Atletico combatterà perché ha tutte le risorse per farlo e cercherà di vincere. Sarà molto divertente fino alla fine. Quest'anno puoi vincerlo con meno di 90 punti".