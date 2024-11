In casa Real Madrid, giornata di esami per Rodrygo e Lucas Vazquez, usciti anzitempo sabato contro l'Osasuna. Il brasiliano, appena rientrato da un problema muscolare, ha riportato una lesione al retto femorale della gamba sinistra, mentre il jolly spagnolo ha rimediato un infortunio all'adduttore lungo della gamba sinistra. Entrambi saranno ai box per almeno un mese.