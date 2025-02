Real, Ancelotti difende Bellingham: "Ha detto fanc..o, non fott..i"

Dopo il pareggio con l'Osasuna, che frena la corsa alla Liga del Real Madrid, Carlo Ancelotti prende le difese di Jude Bellingham, espulso per una parolina di troppo all'arbitro. "Penso che non capisse bene l'inglese. Ha detto fanculo, non ha detto fottiti. Ha fatto un errore, la traduzione di fuck off in spagnolo è "fanculo, non c'è nulla di offensivo". Sono successe cose in queste ultime tre partite che tutti hanno visto e non ho voglia di aggiungere altro perché voglio stare in panchina per la prossima partita". Poi l'attacco al Var: "Ha esaminato le azioni nella nostra area, non nell'altra area. Ci sono state due o tre situazioni che dovevano essere esaminate e non le ha esaminate".