Inter-Barça, Adani: "Materazzi è uno di quelli che sono usciti dopo il gol di Raphinha"

Tra i tifosi nerazzurri che martedì sera hanno abbandonato San Siro dopo il gol di Raphinha, al minuto 88, c’era anche Marco Materazzi. Lo ha svelato Lele Adani, in compagnia di Ventola e Cassano, durante la diretta di 'Viva el Futbol': "Secondo me si è paralizzato il mondo. Tutti stavano vedendo quella partita. Marco Materazzi, certo Marco, era andato via. Sono tutti usciti, c’era anche la Dani con lui. Anche il papà di lei, che ringrazio per tutti i complimenti che mi ha fatto. Erano andati via anche molti della Nike. Sì, sì, tutti via. Però, alcuni hanno fatto in tempo a tornare e Marco l’ho visto di nuovo seduto di fianco. Lui non era ancora fuori dallo stadio. Questa cosa ti fa capire, sembrava che la partita non finisse mai".