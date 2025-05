Champions, Luis Enrique punge la Premier: "Noi Lega dei contadini?"

Dopo Liverpool e Aston Villa, negli ottavi e nei quarti di finale, il Paris SG in semifinale si é sbarazzato dell'Arsenal e Luis Enrique non ha potuto trattenersi dall'irridere quanti dall'Inghilterra in passato hanno espresso giudizi sprezzanti nei confronti del calcio Francese. "Siamo la Lega dei contadini, giusto?" ha detto lo spagnolo, nel commentare la seconda vittoria sui Gunners, senza dimenticare che i parigini avevano battuto anche il Manchester United nella fase campionato. "Ora ci godiamo non solo i risultati, ma anche i complimenti di tutti coloro che parlano della nostra squadra", ha continuato l'uomo che a ottobre ha prolungato il suo contratto con il club della capitale fino al 2027. "Siamo una squadra giovane, ma la mentalità, il carattere e anche il modo in cui giochiamo a calcio, penso che siano buoni. Devo anche fare i complimenti ai miei giocatori perché sono grandiosi", ha concluso.