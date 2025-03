Real, Ancelotti contro il calendario: "I soldi la priorità, non il riposo dei giocatori"

Alla vigilia della sfida con il Villarreal, Carlo Ancelotti attacca ancora il calendario, visto che il suo Real Madrid sarà costretto ad andare in campo con ancora le fatiche di Champions League nelle gambe. "Non capisco, il riposo minimo è 72 ore. La priorità sono i soldi, i diritti televisivi, non il recupero dei giocatori - ha detto l'allenatore italiano - È stata una stagione stressante e la causa è il calendario. Da gennaio non ci siamo fermati un solo momento, giochiamo ogni tre giorni. È troppo, anche per me che non gioco. Perché preparando una partita ogni tre giorni... i giocatori non hanno tempo per recuperare. Non è possibile. Ma è quello che è". Sul rigore di Julian Alvarez: "Non mi ero reso conto del trambusto; Per noi la partita è finita. Non so cosa farei con la regola, ma è quella che è e va rispettata".