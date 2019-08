La commissione disciplinare dell'Uefa ha squalificato per dieci turni Kostyantyn Makhnovskyi, portiere di nazionalità ucraina che gioca nella squadra lettone del Ventspils. Motivo del provvedimento è "comportamenti razzisti", senza fare ulteriori precisazioni, se non che sarebbero accaduti nel corso della partita dei preliminari di Europa League della settimana scorsa, a Malta contro il Gzira. Il giocatore comincia a scontare la squalifica da subito, ovvero dal match, sempre in Europa League, che la sua squadra deve disputare contro il Vitoria.