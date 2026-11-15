Marotta premia i primi media manager delle società sportive di base

Il senso del progetto si misura anche nelle storie che ha fatto emergere. Con il contest 'Metti in campo la tua storia' i corsisti sono stati invitati a raccontare un'esperienza di valore nata nella propria società sportiva. A risultare vincitrice è stata 'Quando lo sport diventa un seconda possibilità', di Eleonora Caselladella, società Linea Verde Cormano: una testimonianza profonda di come lo sport possa diventare uno strumento per ritrovare se stessi, una seconda famiglia e un modo per restituire almeno una parte di ciò che la vita ha saputo donare. Il riconoscimento è stato consegnato da Debora Spadoni, Direttrice Comunicazione e Sviluppo Business, e da Max Castellani, giornalista capo dei servizi sportivi di Avvenire, che riserverà anche uno spazio alla pubblicazione del racconto. "Lo sport è un'esperienza ad alto impatto sociale e culturale, sia quando viene agita, sia quando viene partecipata attraverso il suo racconto - afferma Mariagrazia Fanchi, Direttrice dell'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) - Il corso che si chiude oggi, ideato da CSI Lombardia insieme ad Almed, ha inteso fornire gli strumenti perché la voce e le storie delle decine di società sportive che operano sul nostro territorio, anche le più piccole, possano diventare parte stabile e significativa di tale racconto, rendendolo cosi più ricco e capace di generare cambiamento". Con la consegna degli attestati il progetto non si chiude. L'obiettivo resta fare del media manager una figura riconoscibile in ogni società sportiva di base, perché il patrimonio educativo che cresce sui campi d'oratorio, di quartiere e di periferia possa contare finalmente su un riferimento che possa raccontarlo. "La giornata di oggi è il risultato di un percorso nel quale abbiamo fortemente creduto, insieme al CSI, ragionando sulla complessità del movimento sportivo contemporaneo - aggiunge Paola Abbiezzi, Direttrice didattica del Master Comunicare lo Sport - La riflessione sul possibile dialogo tra sport di base e sport professionistico da cui abbiamo avviato la nostra collaborazione, ormai cinque anni fa, si è sviluppata in diverse azioni che, a partire dalla ricerca e dalla didattica, hanno preso forma in azioni dal forte impatto sociale. Credere nella formazione di professionisti della comunicazione impegnati nello sport di base, infatti, non riguarda solo l'attività di diffusione di contenuti ma contribuisce alla formazione di un movimento valoriale nel quale siamo tutti coinvolti, a tutti i livelli, con ruoli diversi ma come una vera e propria squadra. E questa mattinata è stata un traguardo straordinario che ci conferma che siamo sulla buona strada".