Nainggolan in tribunale in Belgio, richiesta shock: due anni di carcere

Nel definire l'assistito "un mero spettatore" finito in "un incubo surreale" dopo due giorni di cella e la gogna mediatica globale, la difesa ha evidenziato i tentativi leciti di reperire liquidità - dal fondo pensione a un prestito del cognato - fino al ricorso a Sekkaki in qualità di imprenditore edile, il cui legale Frédéric Thiebaut ha a sua volta chiesto il proscioglimento sostenendo la tracciabilità bancaria e la provenienza immobiliare del denaro prestato ("La provenienza legale è quindi irrevocabilmente provata").