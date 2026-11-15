Nainggolan in tribunale in Belgio, richiesta shock: due anni di carcere

15 Nov 2026 - 13:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Radja Nainggolan © Getty Images

Radja Nainggolan © Getty Images

Radja Nainggolan è comparso venerdì davanti al tribunale penitenziario di Bruxelles con l'accusa di riciclaggio di denaro legato indirettamente al traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica, un procedimento in cui la Procura belga ha chiesto una condanna a due anni di carcere (a fronte dei 14 anni e 800.000 euro di multa sollecitati per i presunti vertici del cartello) mentre i legali chiedono la piena assoluzione. Lo scrive A Bola.

Secondo l'impianto accusatorio, l'ex nazionale belga avrebbe ricevuto 105.500 euro in contanti di provenienza illecita tramite Nasr-Eddine Sekkaki - fratello minore del criminale Ashraf Sekkaki - versandoli poi in sette rate sul conto della madre di quest'ultimo pur conoscendone l'origine.

Interrogato dal giudice sulle ragioni di tali transazioni con un conoscente occasionale, il calciatore ha minimizzato l'episodio giustificandosi con l'urgenza economica ("Avevo bisogno di soldi. Chi, cosa, come, non ci penso"), mentre il suo avvocato Omar Souidi ha ricostruito la grave crisi finanziaria scoppiata nel 2020 dopo il divorzio, quando il passaggio dai 450.000 euro mensili percepiti all'Inter ai 10.000 euro guadagnati al rientro in Belgio rese insostenibile l'assegno di mantenimento da 45.000 euro al mese portando al congelamento dei conti italiani.

Nel definire l'assistito "un mero spettatore" finito in "un incubo surreale" dopo due giorni di cella e la gogna mediatica globale, la difesa ha evidenziato i tentativi leciti di reperire liquidità - dal fondo pensione a un prestito del cognato - fino al ricorso a Sekkaki in qualità di imprenditore edile, il cui legale Frédéric Thiebaut ha a sua volta chiesto il proscioglimento sostenendo la tracciabilità bancaria e la provenienza immobiliare del denaro prestato ("La provenienza legale è quindi irrevocabilmente provata").

Ultimi video

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

01:29
Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

01:37
Juve, emergenza continua e mistero Yildiz

Juve, emergenza continua e mistero Yildiz

01:38
Inter, 9 partite per un grande finale di 2026

Inter, 9 partite per un grande finale di 2026

00:13
MCH YILDIZ ATP FINALS TORINO MCH

Anche Yildiz alle Nitto Atp Finals

00:53
MCH NAZIONALE ALL'HEYSEL PIU AMPIA 14/11 MCH

La Nazionale rende omaggio alle vittime dell'Heysel

01:34
DICH SCALVINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Scalvini: "Partita importante per la qualificazione, ci siamo preparati al meglio"

01:19
DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

01:37
MCH WALK AROUND ITALIA A BRUXELLES 14/11 MCH

Walk around degli azzurri a Bruxelles in vista della sfida al Belgio

00:31
Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

02:45
MCH ALLENAMENTO RONALDINHO COL RAVENNA 14/11 MCH

Ronaldinho dà spettacolo in allenamento, a Ravenna è già mania

01:35
DICH OTO DE KETELAERE 14/11 SRV

"De Ketelaere: "Proveremo a vincere contro un'Italia forte e consapevole"

01:47
Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

01:24
Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

01:58
Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

I più visti di Calcio

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

Pio, doppietta da 8. Che bravo Cambiaghi, male Gigio e Seba Esposito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:08
Marotta premia i primi media manager delle società sportive di base
Radja Nainggolan
13:02
Nainggolan in tribunale in Belgio, richiesta shock: due anni di carcere
12:26
Jesus perde la pazienza su Cristiano Ronaldo: "Solo per fare compagnia"
11:57
Roma, Sabatini e il retroscena sul rapporto Gasp-Massara: "L'avesse fatto a me lo prendevo a pugni"
11:16
Hojlund demolisce il Portogallo ed esulta come l'idolo CR7. Poi lo omaggia sui social