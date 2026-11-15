Nainggolan in tribunale in Belgio, richiesta shock: due anni di carcere

Radja Nainggolan è comparso venerdì davanti al tribunale penitenziario di Bruxelles con l'accusa di riciclaggio di denaro legato indirettamente al traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica, un procedimento in cui la Procura belga ha chiesto una condanna a due anni di carcere (a fronte dei 14 anni e 800.000 euro di multa sollecitati per i presunti vertici del cartello) mentre i legali chiedono la piena assoluzione. Lo scrive A Bola.
Secondo l'impianto accusatorio, l'ex nazionale belga avrebbe ricevuto 105.500 euro in contanti di provenienza illecita tramite Nasr-Eddine Sekkaki - fratello minore del criminale Ashraf Sekkaki - versandoli poi in sette rate sul conto della madre di quest'ultimo pur conoscendone l'origine.
Interrogato dal giudice sulle ragioni di tali transazioni con un conoscente occasionale, il calciatore ha minimizzato l'episodio giustificandosi con l'urgenza economica ("Avevo bisogno di soldi. Chi, cosa, come, non ci penso"), mentre il suo avvocato Omar Souidi ha ricostruito la grave crisi finanziaria scoppiata nel 2020 dopo il divorzio, quando il passaggio dai 450.000 euro mensili percepiti all'Inter ai 10.000 euro guadagnati al rientro in Belgio rese insostenibile l'assegno di mantenimento da 45.000 euro al mese portando al congelamento dei conti italiani.
Nel definire l'assistito "un mero spettatore" finito in "un incubo surreale" dopo due giorni di cella e la gogna mediatica globale, la difesa ha evidenziato i tentativi leciti di reperire liquidità - dal fondo pensione a un prestito del cognato - fino al ricorso a Sekkaki in qualità di imprenditore edile, il cui legale Frédéric Thiebaut ha a sua volta chiesto il proscioglimento sostenendo la tracciabilità bancaria e la provenienza immobiliare del denaro prestato ("La provenienza legale è quindi irrevocabilmente provata").