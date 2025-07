Raoul Bova-Martina Ceretti, l'attore pronto a denunciare il Napoli per aver utilizzato l'audio privato sui social

Se è vero che si dice che tra moglie e marito sarebbe meglio "non mettere il dito", il Napoli potrebbe pagare per non aver seguito questo consiglio popolare. Il fatto riporta alla vicenda extracalcistica della presunta relazione tra l'attore Raoul Bova, sposato con Rosa Munoz Moralez, e la modella Martina Ceretti. L'attore infatti sembra sia intenzionato a muoversi legalmente nei confronti di chi ha strumentalizzato la vicenda sui social network, come il Napoli appunto.