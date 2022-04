Ranking Uefa per club: la Germania supera l'Italia grazie a Lipsia e Francoforte

l'allarme

Inghilterra sempre più prima, la Spagna rafforza la seconda posizione, i tedeschi avanzano grazie alle due qualificate in Europa League

Alla fine è successo. Dopo tanti anni in cui le italiane vacillano in Europa, la Serie A perde il suo posto sul podio del Ranking Uefa per Club a favore della Germania. Un altro insuccesso del calcio italiano, che nelle competizioni europee degli ultimi anni è andato sempre peggio. A parte le due finali perse dalla Juve di Allegri e una comparsata della Roma in seminfinale di Champions, le nostre squadre non riescono a essere protagoniste continentali. Ma, questa volta, la differenza l'ha fatta l'Europa League, competizione poco calcolata da alcuni club in Serie A. Il sorpasso è stato sancito dai successi di Eintracht Francoforte e Lipsia, che ha eliminato l’Atalanta nella serata di ieri.

Vedi anche Champions League Ranking Uefa storico: la Juventus sale al quarto posto e aumenta i guadagna Poco male (per ora): il quarto posto nella nuova classifica dei club, che determinerà l’assegnazione dei posti nelle coppe per la stagione 2023/24, non cambierà le carte in tavola per l’Italia, che manterrà gli attuali sette slot (4 per la Champions, due per l’Europa League e uno per la Conference League). Se la Francia, quinta classificata per ora, dovesse sorpassarci, allora le cose cambierebbero: i posti in Champions si ridurrebbero a 3 (2 diretti e uno spareggio), mentre non cambierebbe per le altre coppe. In questo caso si tratterebbe di una vera e propria retrocessione di categoria per tutto il movimento calcistico italiano.