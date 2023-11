Ranking Uefa, Italia seconda: quinta squadra in Champions League vicina

EUROPA FELICE

Turno favorevole alle nostre formazioni, male solo la Roma. Inter verso la prima fascia

© IPA L'Italia può sognare di avere cinque squadre in Champions League nell'edizione 2024/25, la prima con la nuova formula che qualificherà 36 formazioni (quattro in più rispetto a oggi) alla prima fase. La tre giorni di coppe, impreziosita dalle vittorie di Milan, Lazio, Inter, Fiorentina e Atalanta posiziona l'Italia al secondo posto del ranking alle spalle della Germania con buon margine sulla Turchia, attualmente terza.

Con il nuovo regolamento, le nazioni ai primi due posti del ranking potranno contare su cinque squadre partecipanti alla competizione principe del calcio europeo.

Tra le tante novità della prossima Champions League ce n'è una da evidenziare: rispetto alle ultime edizioni le vincitrici dei principali campionati non saranno inserite nella prima fascia. Il privilegio sarà per la squadra vincitrice della competizione e per le prime otto squadre del ranking. In questa classifica, l'Inter è già ben posizionata: i nerazzurri sono infatti saliti al sesto posto dopo la vittoria col Salisburgo di martedì e la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo. Alle loro spalle il Chelsea che quest'anno non partecipa alle coppe europee.

RANKING UEFA PER NAZIONI AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE 2023



1)GERMANIA 10.071 punti

2) ITALIA 9.142

3) TURCHIA 8.750

4) SPAGNA 8.687

5) BELGIO 8.600

6) INGHILTERRA 8.125

7) REP.CECA 7.250

8) FRANCIA 6.916

9) GRECIA 6.400

10) OLANDA 6.100

RANKING SQUADRE

1) MANCHESTER CITY 137.000 punti

2) BAYERN 133.000

3) REAL MADRID 119.000

4) PSG 101.000

5) LIVERPOOL 100.000

6) INTER 97.000

7) CHELSEA 96.000

8) LIPSIA 94.000

9) MANCHESTER UNITED 91.000

10) ROMA 86.000

12) JUVENTUS 80.000

16) NAPOLI 72.000

22) ATALANTA 62.000