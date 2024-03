Ranking Uefa 24/25: la Roma prima italiana, Inter superata. Milan davanti alla Juve

RANKING UEFA

I rossoneri scavalcheranno i bianconeri per la prima volta in 10 anni

© Getty Images Dalla stagione 2024/2025 l'Inter non sarà più la squadra italiana meglio piazzata nel ranking Uefa. I nerazzurri, infatti, verranno scalvati dalla Roma, ancora in corsa in Europa League insieme a Milan e Atalanta e quindi con la possibilità di migliorare ancora. Il rossoneri scavalcheranno, invece, la Juventus per la prima volta in 10 anni. I bianconeri perderanno i 22 punti della stagione 2019/20 e rischiano di vedersi sorpassare anche dall'Atalanta.

Dall’eliminazione della stagione 2019/20, le formazioni italiane che ci guadagnano di più sono Fiorentina e Milan, visto che in quell’annata non hanno accumulato nessun punto non avendo partecipato né alla Champions né alla Europa League. I rossoneri, infatti, patteggiarono con la Uefa l’estromissione dalla seconda competizione europea per sanare la propria posizione rispetto alle violazioni del Fair Play Finanziario.

COME CAMBIERA' IL RANKING UEFA 2024/25 PER LE ITALIANE

5) Roma – 84 punti;

9) Inter – 76 punti;

19) Napoli – 61 punti;

21) Milan – 59 punti;

22) Juventus – 58 punti;

26) Atalanta – 52 punti;

30) Lazio – 50 punti;

47) Fiorentina – 34 punti

Come funziona il ranking Uefa Il ranking UEFA viene calcolato sulla base delle ultime cinque stagioni, quindi al momento si parte dal 2019/20 per arrivare al 2023/24. A partire dal 1° luglio 2024, tuttavia, l'annata 2019/20 sarà esclusa dal conteggio per fare spazio alla 2024/25 e questo comporterà un aggiornamento della classifica per club.

