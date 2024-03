Ranking Uefa: si complica per l'Italia, l'Europa League diventa cruciale

© Getty Images

Gli ottavi di ritorno di Champions League hanno giocato un brutto scherzo all'Italia. Napoli e Inter hanno definitivamente abbandonato la Champions League, e così per difendere uno dei primi due posti nel raking Uefa, decisivo per portare una quinta squadra nella coppa delle grandi orecchie, sarà cruciale il percorso di Roma, Milan e Atalanta in Europa League. Senza dimenticare la Fiorentina in Conference: già stasera sarà fondamentale centrare i quarti per portare a casa i pesantissimi bonus qualificazione. L'Italia è sempre al comando con 16.571 punti nella speciale classifica, ma adesso l'Inghilterra, terza, ha accorciato la distanza (oltre alla Germania) con un vantaggio non da poco: avere ancora in corso la bellezza di sei club.