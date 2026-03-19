Ranking, Italia sempre più giù: superati anche dal Portogallo, utopia 5 squadre

Gli esiti degli ottavi di Champions ed Europa League, con l'eliminazione dell'Atalanta e i successi di Sporting e Braga, allontanano ulteriormente la Serie A dal 2° posto della classifica stagionale rendendo la possibilità di presentare 5 squadre alla massima competizione europea quasi un'utopia. La classifica recita: 18,3 il coefficiente della Primeira Liga, 17,9 quello della Serie A. A comandare è l'Inghilterra con 23,8 di coefficiente, la Spagna è seconda con 19,5, al terzo posto la Gwermania con 18,6.