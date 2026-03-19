21 anni dopo il primo gol, Leo Messi tocca quota 900 in carriera così IL VIDEO

Lionel Messi ha realizzato il suo gol numero 900 in carriera, andando a segno per l'Inter Miami contro il Nashville nell'andata degli ottavi di finale della Concacaf Champions League. Il 38enne ha aperto le marcature al 7' con un tiro rasoterra nella partita a eliminazione diretta della competizione regionale per club. Con questo gol 'La pulce' ha ora segnato 81 reti per il Miami da quando è entrato nella Major League Soccer (Mls) nel 2023. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha precedentemente segnato 672 gol per il Barcellona, 32 per il Paris Saint-Germain e 115 per la nazionale argentina. Il 900mo gol di Messi arriva 21 anni dopo la sua prima rete da professionista, segnata per il Barça nella vittoria per 2-0 contro l'Albacete nel 2005.