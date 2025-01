Ranieri: "Voglio la Roma sempre così"

"La squadra era carica, in Olanda abbiamo fatto una buona partita senza raccogliere. C'era la rabbia giusta per vincere finalmente una gara in trasferta". Così l'allenatore della Roma Claudio Ranieri commenta a Dazn la vittoria contro l'Udinese. "Rensch? Non era facile, è arrivato da tre giorni e ha fatto 3 allenamenti. Ma io lo conoscevo bene, è un ragazzo che si applica e presto lo conosceranno anche i compagni", ha aggiunto a proposito del terzino olandese nuovo acquisto. Tornando ai tre punti. "Una vittoria che ci permette di avere più fiducia, perchè non possiamo avere la rabbia solo in casa con la spinta dell'Olimpica. La volontà, la determinazione deve essere sempre questa", ha dichiarato. "Ora ci aspettano altre partite, ma nessuna è facile, sono tutte difficili soprattutto nel girone di ritorno. Sono gare da affrontare di volta in volta senza pensare all'avversario", ha proseguito Ranieri.