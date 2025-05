Claudio Ranieri scaccia il futuro: "L'allenatore sarà presentato dal presidente al momento giusto, credo ancora in Dovbyk"

"Più dell'impresa di Leicester non c'è niente, ma la qualificazione alla Champions sarebbe un altro tassello dentro il mio cuore. Lottiamo, non dobbiamo avere recriminazione, giochiamo queste quattro partite con il coltello tra i denti - ha spiegato Ranieri in conferenza stampa facendo riferimento anche ad Artem Dovbyk-. Non è un acquisto sbagliato, se uno prende il capocannoniere della Liga non sbaglia. Deve migliorare, ha i mezzi, io ci credo ancora. Noi pensiamo solo all'oggi, non ci vogliamo distrarre. Vale per Dovbyk, vale per tutti".