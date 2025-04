Ranieri guarda con attenzione alla sfida con la Lazio: "Sarà il mio ultimo derby, non possiamo sottovalutarli"

"Ultimo derby? Sì, ho detto che smetto e smetto. Difficile dire quali siano i reali valori. La Roma ha passato determinate vicissitudini, la Lazio non era stata presa in considerazione da nessuno, Baroni sembrava un gran ripiego, invece sta facendo un grande campionato e sta meritando quella che è la classifica. Noi stiamo facendo tutto in rincorsa, sono le ultime 7 partite e spingeremo il massimo, dobbiamo dare tutto e poi raccoglieremo quello che siamo stati capaci di fare - ha spiegato Ranieri in conferenza stampa -. Roma non è stata fatta in una notte. Noi stiamo facendo il massimo per avvicinarsi e vedere dove possiamo arrivare, poi starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere mano per arrivare a quello che è il sogno del presidente. Io credo che abbiamo fatto buonissime scelte, sapendo sia delle restrizioni dell’Uefa e sia che determinati giocatori non te li davano. Io credo siano da Roma, poi tutto è migliorabile e starà al nuovo allenatore se saranno idonei alla Roma del futuro o meno. Per me sono ragazzi su cui posso contare in ogni momento”.