Rakitic e l'Italia fuori dal Mondiale: "Servono coraggio e nuove regole. Modric? Spero continui al Milan"

Infine un po' di mercato tra passato ("Sono stato vicino a un club di Serie A in molte circostanze, peccato non esserci riuscito. È un mio rammarico. Juve? Inter? Sì, vero. Sono stato a un passo") e futuro con un pensiero per il "fratello" Luka Modric, che Rakitic spera di vedere in campo ancora per un biennio, magari proprio con la maglia del Milan: "Mi auguro continui per altre 2-3 stagioni, deciderà lui. Al Milan le condizioni ci sono tutte: è felice Luka, è felice il club. Modric non ha eredi".