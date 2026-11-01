Questa Lazio adesso può giocarsela con chiunque

L’unicità di Gattuso è ormai universalmente riconosciuta. È diverso da tutti per il pensiero, per il rapporto che ha con i suoi giocatori, per la sua maniera di intendere il calcio e la vita. Però in questo primo scorcio di stagione un paragone viene in mente: in Ringhio c’è qualcosa del grande Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato recentemente. Nel 1984-85 il suo Verona iniziò con lo stesso ritmo sorprendente e a ogni partita l’allenatore ripeteva: “Dovremo avere buoni freni, perché non potremo andare così forte sempre”. Quei freni non li usò mai, alla fine festeggiò in silenzio uno scudetto storico. Aveva due grandi mancini come stranieri, Elkjaer e Briegel. Gattuso ha Isaksen (delizioso il tocco che ha raddrizzato la partita sull’1-1) e Nuno Tavares. Poi ne ha altri, ma questi sono tra quelli che fanno la differenza. Apparentemente è un’analogia forzata. Bagnoli era della Bovisa, periferia industriale di Milano. Gattuso è di Corigliano Calabro, praticamente all’altro capo dell’Italia. Però c’è un filo rosso che li collega: un filo fatto di umiltà, di realismo, di affetto per i giocatori al punto di dispiacersi al momento di lasciarli in panchina. Bagnoli venne soprannominato “Schopenhauer” dall’immenso Gianni Brera, per il suo (apparente) pessimismo, Gattuso ha un atteggiamento più minimalista che pessimista. Ma il principio è quello: si fa festa solo alla fine, lungo il cammino si lavora. Punto.