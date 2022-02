Qualificazioni Mondiali, la Fifa ordina la ripetizione di Brasile-Argentina

LA DECISIONE

Decise anche le squalifiche per due giornate di Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero per non aver rispettato i protocolli anti-Covid

Brasile-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, dovrà essere rigiocata. La Fifa ha ordinato infatti la ripetizione della partita sospesa dopo appena 7 minuti lo scorso 5 settembre 2021 in seguito l'intervento in campo delle autorità brasiliane per bloccare alcuni giocatori argentini provenienti dalla Premier League accusati di aver violato la quarantena. La Commissione Disciplinare della Fifa ha inoltre inflitto anche due giornate di squalifica agli argentini Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero per aver violato le regole internazionali sui protocolli anti-Covid. La polizia fa irruzione in campo dopo 5', Brasile-Argentina sospesa





















































Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, la decisione della Fifa è stata presa dopo "un'indagine minuziosa e che ha tenuto conto dei regolamenti applicabili" che ha portato anche a una serie di multe per le Federazioni calcistiche dei due Paesi coinvolti nel caso. Per quanto riguarda i giocatori squalificati, Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero sono stati ritenuti responsabili di "non aver rispettato il protocollo Fifa Return to Football International Match". Nel dettaglio, i calciatori hanno violato i requisiti di quarantena a San Paolo e falsificato le dichiarazioni sul coronavirus, omettendo di essere stati nella lista rossa della Gran Bretagna nei 14 giorni precedenti.

Brasile e Argentina sono già matematicamente qualificate per Qatar 2022, e ora dovranno trovare un accordo sulla data del match, oltre a dove giocare gli ultimi due impegni delle qualificazioni, previsti per il mese di marzo.