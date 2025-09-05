La Germania cade ancora, paura in vista del Mondiale: furia Rudiger che urla nello spogliatoio

Il ko in Slovacchia nella prima partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali (in gol Hancko e Strelec), ha fatto scattare l'allarme in casa Germania. Il ct Nagelsmann è preoccupato, e la paura dei teutonici è quella di non riuscire a centrare il primo posto nel girone che vede presenti anche Irlanda del Nord, Lussemburgo e Slovacchia. Come noto infatti, chi arriva secondo è costretto a partecipare ai play-off. Ostacolo non banale come sappiamo bene noi italiani.