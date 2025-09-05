Logo SportMediaset
LA PAURA

La Germania cade ancora, paura in vista del Mondiale: furia Rudiger che urla nello spogliatoio

Terza sconfitta di fila per i tedeschi che adesso non possono sbagliare con l'Irlanda del Nord 

05 Set 2025 - 13:17
Il ko in Slovacchia nella prima partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali (in gol Hancko e Strelec), ha fatto scattare l'allarme in casa Germania. Il ct Nagelsmann è preoccupato, e la paura dei teutonici è quella di non riuscire a centrare il primo posto nel girone che vede presenti anche Irlanda del Nord, Lussemburgo e Slovacchia. Come noto infatti, chi arriva secondo è costretto a partecipare ai play-off. Ostacolo non banale come sappiamo bene noi italiani. 

Dopo la sconfitta in Slovacchia, Nagelsmann è stato duro davanti alle telecamere: "Non voglio più sentir parlare di qualità - ha tuonato il commissario tecnico -. Credo sia solo una questione di motivazione, abbiamo perso i duelli. Bisogna capire che dobbiamo affrontare una partita del genere come se dovessimo disputare una semifinale di Champions League".

L'ex allenatore del Bayern Monaco si è fatto sentire nello spogliatoio al pari di Rudiger, uno dei principali colpevoli ma anche leader del gruppo. L'ex centrale della Roma, adesso al Real Madrid, ha alzato la voce arrivando addirittura a urlare come rivelato dalla Bild. Nel mirino il gruppo e l'assenza di una mentalità da grande squadra. La Germania comunque potrà rifarsi domenica in occasione dello scontro a Colonia al cospetto dell'Irlanda del Nord. 

