Cosa deve fare l'Italia per arrivare prima nel girone di qualificazione ai Mondiali: calendario e classifica

Stasera scatterà l'avventura in Nazionale del nuovo ct Gennaro Gattuso contro l'Estonia. Il ct, chiamato alla difficile missione di rilanciare gli Azzurri, è già con l'acqua alla gola nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali: con un successo in due partite, Donnarumma e compagni vedono distante la Norvegia ben nove punti. È vero, la nazionale di Haaland ha due partite in più ma a pesare come un macigno è la differenza reti dei biancorossi, adesso a +11 (l'Italia invece è a -1). E in caso di arrivo a pari punti, il criterio per stabilire chi starà davanti è proprio la differenza reti. Ricordiamo che solo il primo posto nel girone garantisce la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026.