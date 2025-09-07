Logo SportMediaset
Italia, Bastoni: "Gattuso ha una leadership incredibile, trasmette grinta e voglia"

Il difensore azzurro: "Abbiamo ritrovato voglia, fame e cattiveria che erano mancati nell'ultimo periodo"

07 Set 2025 - 19:02

Domani l'Italia, contro Israele, è attesa dalla seconda partita della gestione Gattuso e Alessandro Bastoni spiega cosa ha trasmesso al gruppo il nuovo ct: "Ha lavorato tanto dal punto di vista del morale, ha una leadership incredibile e trasmette grinta e voglia. Quando siamo stanchi ti dà qualcosa in più, speriamo di fare un grande percorso assieme a lui".

Il difensore azzurro, parlando a VivoAzzurro, ha sottolineato il fattore decisivo nel rotondo 5-0 contro l'Estonia: "Il mister ha lavorato sull'atteggiamento, ribadendo concetti come entusiasmo, fame, voglia e cattiveria che ci erano mancati nell'ultimo periodo. Siamo riusciti a metterli in campo dal primo all'ultimo minuto: siamo felici per noi stessi".

Bastoni infine pensa ai tifosi italiani: "Se sbagliamo atteggiamento è normale ricevere fischi, sta a noi trascinare il pubblico e riportare i tifosi ad amare la propria Nazionale".

Gattuso a caccia dell'equilibrio: una punta è in bilico. Si scalda Raspadori

