Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-4: Gattuso chiude con un ko, i Mondiali passeranno dai playoff

Insomma nessun miracolo azzurro, anzi. L’improbabile 9-0 con cui Donnarumma e compagni avrebbero dovuto battere i norvegesi per scavalcarli in vetta alla classifica resta nella testa di quei pochi sognatori che davvero ci credevano e per la terza edizione consecutiva saranno gli spareggi a decidere le sorti della Nazionale. Oltre alle conseguenze pratiche, che comunque erano sostanzialmente scontate, c’è però da fare i conti con un ko pesantissimo, il primo per Gattuso da ct, che fa scricchiolare quelle poche certezze che erano state costruite nelle prime cinque gare e che non lascia certo tranquilli in vista degli spareggi.