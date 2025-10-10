Italia, Gattuso: "Playoff non scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco"

CALAFIORI: "PENSIAMO SOLO ALL'ESTONIA"

Al fianco di Rino Gattuso in conferenza stampa c'è Riccardo Calafiori. "Playoff? Penso abbia già detto tutto il mister. Io e tutta la squadra siamo concentrati sull'Estonia, prima di noi ci sarà la Norvegia. Pensiamo al domani e poi vedremo". Sulla Serie A. "Penso sia più incerto negli ultimi anni, questo lo rende più bello da vedere. E poi si è sempre legati all'Italia, capisco quello che ha detto Tonali". Sui tanti giovani italiani all'estero: "Non è facile rispondere. Penso sia più una necessità: se guardi quanto ha speso la Premier più dell'Italia questa estate... Il livello non è molto diverso, ma sono completamente diversi come campionati. E io da sempre volevo giocare in Inghilterra".