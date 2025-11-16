Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
ITALIA

Italia, Gattuso: "Chiedo scusa ai tifosi, risultato pesante"

Il ct azzurro dopo la debacle contro la Norvegia: "La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferite e complimenti a loro"

di Redazione
16 Nov 2025 - 23:25
© Getty Images

© Getty Images

Rino Gattuso non usa giri di parole per commentare a caldo l'1-4 subito dalla Norvegia nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali 2026. "Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera - ha commentato il ct dell'Italia ai microfoni di Rai Sport -. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferite e complimenti a loro. Dobbiamo ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, la squadra si è fatta valere ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica". 

Leggi anche

Pio si sblocca a San Siro, da Dimarco corsa e assist. Difesa horror, Haaland implacabile

In cosa è mancata l'Italia. "Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa".

Leggi anche

Haaland e co. spietati: l’Italia dura un tempo poi crolla, Gattuso si giocherà i Mondiali ai playoff

Ora a marzo gli Azzurri sono attesi dai playoff, ultima chance per non perdere il terzo Mondiale di fila. "Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra, compatti - ha concluso Gattuso -. Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti".

Poi ai microfoni di Sky Sport. "Il tempo è poco, dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità. Troppo facile parlare di chi mancava, chi era in campo ha dato tutto ma è venuta fuori una partita che non ci aspettavamo. Sapevamo che alla Norvegia non puoi dare campo ed è successo questo. Troveremo una soluzione, abbiamo voglia di giocarci la semifinale, passare, giocarci la finale e andare al Mondiale. Dopo stasera c'è tanta delusione, chiediamo scusa: perdere 4-1 a San Siro non mai bello. Speriamo di riuscire a migliorare gli aspetti in cui oggi abbiamo fatto fatica".

rino gattuso
italia-norvegia
Notizie del giorno
Vedi tutti
23:57
Impresa Ivan Carmellino: vince il 22°Rally del Tirreno-Messina
23:51
Ct Norvegia: "Haaland macchina da gol, pronti per i Mondiali"
23:37
Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia può andare ai Mondiali"
23:34
Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi
23:28
Da "Campione" a "Maestro dell'indoor": mondo e istituzioni celebrano il trionfo di Sinner