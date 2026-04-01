Italia, Gravina: "Vogliono le mie dimissioni? Ormai ci sono abituato... Ho chiesto a Gattuso di restare"

Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate
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Le parole del presidente federale dopo la sconfitta in Bosnia che è costata il Mondiale agli Azzurri: "Faremo valutazioni nel consiglio federale"
Gabriele Gravina ha preso la parola in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia che è costata il Mondiale agli Azzurri: "Lo stato d'animo è evidente, soprattutto per come è maturata la sconfitta. Voglio fare i complimenti alla squadra, in questi mesi hanno fatto una crescita incredibile, molti non hanno potuto apprezzare il clima e l'atmosfera che si sono creati, volevano regalare una gioia ai tifosi e al Paese. Hanno dato tutto come gli avevamo chiesto".
Poi si passa a Gattuso: "Gli voglio fare i complimenti, è un grande allenatore e gli ho chiesto di restare alla guida tecnica della Nazionale, ha una grande sintonia con tutti i ragazzi in spogliatoio. E vorrei che restasse anche Buffon come capo-delegazione".
Quanto al suo, di futuro, il presidente federale non si sbilancia: "Ormai la richiesta di dimissioni è un esercizio a cui sono abituato. Per quanto riguarda la parte tecnica secondo me è da salvare al 100%, per quella politica toccherà al consiglio federale, che ho convocato per la prossima settimana, fare le giuste valutazioni. La politica chiede subito le mie dimissioni. Ma anche la politica deve fare la sua parte. La responsabilità oggettiva è della Federcalcio, è mia. La crisi è grande, bisogna ridisegnare il calcio: ma si parla della Figc come dell'unico attore, quando invece la federazione fa sintesi. Ci sono le Leghe, ci sono i club. Per questo serve una riflessione più grande, per cambiare le cose".
Con Gravina anche Buffon: "Fino a giugno, quando finirà la stagione sportiva, è giusto dare disponibilità alla Federazione che ha dimostrato fiducia in me. Un'eliminazione del genere fa male e, a caldo, potrebbe portare a ragionamenti sbagliati. Fino a giugno ci siamo, poi vediamo cosa succederà".
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