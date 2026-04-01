Italia, Gravina: "Vogliono le mie dimissioni? Ormai ci sono abituato... Ho chiesto a Gattuso di restare"

Gabriele Gravina ha preso la parola in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia che è costata il Mondiale agli Azzurri: "Lo stato d'animo è evidente, soprattutto per come è maturata la sconfitta. Voglio fare i complimenti alla squadra, in questi mesi hanno fatto una crescita incredibile, molti non hanno potuto apprezzare il clima e l'atmosfera che si sono creati, volevano regalare una gioia ai tifosi e al Paese. Hanno dato tutto come gli avevamo chiesto".