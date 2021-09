Qualificazioni Europei Under 21: l'Italia fa due su due, col Montenegro basta Colombo

QUALIFICAZIONI EUROPEE

L'attaccante della Spal, al 53', segna l'1-0 che consente agli azzurrini di Nicolato di restare a punteggio pieno a -1 dalla Svezia

L'Italia non sbaglia e centra la seconda vittoria nel girone di qualificazione agli Europei Under 21 battendo 1-0 il Montenegro. A Vicenza, dopo un primo tempo poco incisivo, gli azzurrini passano in vantaggio al 53' grazie al gol di Colombo, bravo a girarsi col sinistro in area dopo il cross di Bellanova. Con questo successo, la formazione di Nicolato sale a quota 6 punti, a -1 dal primo posto della Svezia che, però, ha una partita in più.

Un'Italia non brillante ottiene il minimo risultato con il massimo sforzo: al Menti di Vicenza, infatti, arriva un risicato e in parte sofferto 1-0 contro il Montenegro, alla quarta partita e al secondo ko consecutivo nel gruppo F di qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurrini schiacciano subito gli ospiti, andando vicini al gol con Colombo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A sfiorare l'1-0 è poi Cancellieri, che con un destro a giro in area testa i riflessi di Ivezic al 28'. Tredici minuti dopo, Rovella tenta il sinistro a giro ma va lontanissimo dalla porta montenegrina.

La sfida si sblocca allora nella ripresa: cross di Bellanova dalla sinistra, controllo in area e sinistro vincente di Colombo, che trova l'angolino e il gol dell'1-0 al 53'. Sette minuti dopo, il Montenegro reagisce con il destro dal limite di Krstovic, ma Carnesecchi è attento e mette in angolo. Nel finale, l'Italia va a caccia del raddoppio per chiudere i giochi, e Obradovic rischia l'autorete sul cross dalla sinistra di Calafiori. Nel recupero, invece, Carnesecchi respinge il destro dal limite di Krstovic e preserva un preziosissimo 1-0. Con questa vittoria, arrivata con qualche sofferenza di troppo, l'Italia fa due su due e sale a quota 6 punti, uno in meno della Svezia che ha però giocato una partita in più rispetto alla formazione di Nicolato. Il Montenegro, invece, resta fermo a 4 insieme all'Irlanda, che ha addirittura due match in meno.