Qualificazioni Euro U19, Italia batte la Francia 2-0 ma viene eliminata

Si chiude con una vittoria (2-0) nella nebbia, e con gli applausi dei 3.620 spettatori del 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro, l'avventura della Nazionale Under 19 nell'Europeo di categoria. La contemporanea vittoria della Spagna a Cosenza contro la Lettonia (4-1) qualifica infatti i campioni d'Europa in carica, che nei minuti finali avevano trovato il pareggio a Catanzaro contro gli Azzurrini. Italia che non sarà quindi presente nella fase finale in programma a giugno in Romania: per ritrovare un'edizione senza l'Italia bisogna tornare al 2017, e con in mezzo la vittoria del 2023. Un'Italia che lascia la competizione con un successo firmato da Francesco Camarda e Jeff Ekhator e che può dispiacersi soprattutto per il pareggio all'esordio a Crotone contro la Lettonia. La mancata qualificazione non cancella però un evento in cui il pubblico calabrese ha dimostrato ancora una volta il suo amore per la maglia azzurra: in tre partite, tra Crotone e Catanzaro, sono stati 12.024 gli spettatori, con quelli in tribuna per Francia-Italia che sono rimasti ai loro posti nonostante l'ora e mezza di sospensione.