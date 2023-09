Qualificazioni Euro 2024, stasera Ucraina-Inghilterra: match chiave anche per gli Azzurri

QUALIFICAZIONI EURO 2024

I ragazzi di Spalletti devono tifare Kane e compagni per sperare nell'aggancio agli ucraini al secondo posto in classifica: match in esclusiva in chiaro sul canale 20

La sfida tra Ucraina e Inghilterra, che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sul canale 20, aprirà le danze nella quinta giornata del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024 e potrà dire già molto sulle sorti del girone, di cui fa parte anche l'Italia di Spalletti. Una vittoria degli inglesi, già primi a punteggio pieno, li porterebbe con un piede e mezzo in Germania, ma sarebbe d'aiuto anche agli Azzurri, che battendo la Macedonia del Nord potrebbero agganciare gli ucraini al secondo posto.

Il match, per ovvie ragioni, andrà in scena a Breslavia, in Polonia, con fischio d'inizio in programma alle 18 ora italiana. Da un lato la corazzata di Southgate, con un cammino fin qui praticamente perfetto: 4 partite, 4 vittorie, 15 gol fatti e appena 1 subito (quello di Retegui a Napoli), trascinati da un Harry Kane in stato di grazia (già 5 gol per il bomber del Bayern Monaco in queste qualificazioni); dall'altro i ragazzi di Rebrov, che hanno perso la gara d'andata, ma poi (con qualche difficoltà) hanno superato Macedonia e Malta portando a casa 6 punti preziosissimi.

Nel 4-3-3 inglese davanti a Pickford dovrebbero agire Walker, Guehi, Maguire e Chilwell, con Alexander-Arnold a centrocampo insieme a Bellingham e Rice. Davanti tridente composto da Saka, Kane e Grealish. Gli ucraini dovrebbero invece puntare su un 4-4-2 con l'interista mancato Trubin tra i pali, Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko in difesa, Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko e Mudryk a centrocampo, il reparto senza dubbio più talentuoso, Yaremchuk e Tsygankov (cannoniere della competizione con 2 reti) in attacco.

L'Italia, va ricordato, a causa degli impegni in Nations League di giugno ha due partite in meno dell'Inghilterra e una in meno dell'Ucraina, ma in attesa di pareggiare i conti deve assolutamente accorciare le distanze almeno con l'Ucraina, per poi tentare l'allungo nello scontro diretto in programma martedì a San Siro.