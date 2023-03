Malta-Italia, la conferenza di Marcolini: "Niente pullman in area ma sarà come scalare l'Everest"

verso malta-italia

Il ct italiano sfida gli azzurri: "Temo la reazione dell'Italia dopo il ko con l'Inghilterra. Cercheremo di chiudere tutti gli spazi"

Sfida particolare per Michele Marcolini, da italiano il ct di Malta deve sfidare gli azzurri nella seconda partita del girone di qualificazione a Euro 2024: "Non metteremo il pullman dentro l'area ma dipenderà molto dal loro atteggiamento. Grande attenzione alla fase difensiva ma non rinunceremo a giocare, anche se quando giochi contro squadre molto più forti è ovvio che dipende soprattutto da come scenderanno gli altri in campo". L'ex Chievo Verona (sia da giocatore che da tecnico) nella conferenza stampa della vigilia dice di non fidarsi del ko azzurro nella gara contro l'Inghilterra: "Due partite imparagonabili, mi aspetto un'Italia più spregiudicata. Vorranno reagire subito, per noi è un Everest da scalare".

MARCOLINI SUI PRECEDENTI DELL'ITALIA A MALTA Marcolini non crede che la squadra di Mancini sottovaluterà l'impegno: "Forse accadeva qualche anno fa (nei quattro precedenti a Malta la Nazionale italiana ha sempre vinto ma tre volte con scarto minimo e una volta per 2-0, ndr) ma su domani non credo avranno il problema dell'atteggiamento. L'Italia resta campione d'Europa in carica e ha sempre costruito un gioco propositivo e d'attacco. Il fatto che vogliano subito riscattare la sconfitta di giovedì, poi, per noi è una preoccupazione in più".

MALTA, MARCOLINI SU RETEGUI "L'inizio con l'Italia è stato buono, in area di rigore dice la sua e quando ha avuto l'opportunità ha segnato. Se continuerà così potrà dare una grande mano agli azzurri. Speriamo non domani..." le parole di Marcolini su Mateo Retegui.

MALTA, MARCOLINI HA PRESO IL POSTO DI DEVIS MANGIA Il commissario tecnico di Malta, che all'esordio nel girone ha perso 2-1 contro la Macedonia del Nord, continua: "In Macedonia abbiamo disputato una buona partita, spaccata in due da due giocate avversaria ma la nostra reazione è stata motivo di orgoglio e contentezza. Tutta la rosa è a disposizione, non abbiamo alcun problema fisico e tutti stanno cercando di recuperare velocemente. A livello tattico non cambierò molto, sono qui da troppo poco tempo (è subentrato a Devis Mangia a dicembre, ndr). Però sto pensando a qualche cambio di giocatori, vedremo dopo la rifinitura".

MICHELE MARCOLINI, CHI È IL CT DI MALTA Michele Marcolini è commissario tecnico di Malta dallo scorso dicembre, quando ha preso il posto di Devis Mangia. Ha iniziato la carriera da allenatore col Lumezzane in prima divisione poi diverse esperienze in Serie C con Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria, Albinoleffe e Novara. Per lui una stagione anche in Serie B col Chievo Verona (2019-20) con cui aveva anche giocato da calciatore (2006-2011). Prima di diventare allenatore aveva giocato anche con Torino, Sora, Bari, Vicenza, Atalanta, Padova e Lumezzane.

