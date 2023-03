Italia, Mancini pensa positivo: "Si parte in salita, si arriva in discesa"

NAZIONALE

Il ct della Nazionale: "Un po' incazzato per il primo tempo"

© Getty Images "Si parte in salita, si arriva in discesa": Roberto Mancini sceglie "Viva Rai2" di Fiorello, per consegnare agli italiani uno slogan di speranza. Fiorello lo coccola: "Roberto, ho visto solo il secondo tempo: abbiamo vinto 1-0". "Non è stato un bel primo tempo, purtroppo abbiamo concesso qualche disattenzione. Però nel secondo tempo siamo andati molto bene e questo è importante".

Fiorello lo stimola: "Riparti direttamente dal secondo tempo". "Prima o poi avrebbero dovuto vincere gli inglesi", scherza poi il ct sul successo inglese in Italia che mancava dal '61. Il `cazziatone` alla squadra però è "durato poco": "Non ho alzato la voce negli spogliatoi, ho detto che ero molto dispiaciuto e un po' incaz… per il primo tempo, ma il secondo è andato bene. Purtroppo abbiamo perso, partiamo in salita ma arriviamo in discesa, c'era poco da arrabbiarsi, ormai era finita". Il ct azzurro ha fatto la "formazione dei sogni. Zoff, Gentile, Scirea, Maldini e Cabrini; De Sisti, Pirlo; Riva, Baggio, Rossi e Vialli".

"Uno dei momenti più belli di tutta la serata - sottolinea Fiorello - è stato il ricordo del grande Gianluca cui va il nostro pensiero". Quella di ieri a Napoli è stata la prima partita giocata dalla Nazionale dopo la morte dell`ex attaccante e dirigente sportivo.