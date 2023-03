Qualificazioni Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2, falsa partenza degli Azzurri

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

Inglesi a segno con Rice e Kane nel primo tempo. Debutto con gol per Retegui, ma non basta a Mancini. Espulso Shaw

Parte male per l'Italia la marcia di qualificazione verso Euro 2024. Allo stadio 'Maradona' di Napoli, gli azzurri perdono 2-1 con l'Inghilterra nella prima gara del gruppo C. Primo tempo di marca inglese, grazie al gol di Rice in mischia al 13' e al rigore di Kane al 44' (tocco di braccio di Di Lorenzo), poi Grealish si divora il tris (46'). Nella ripresa è tutta un'altra Italia, che accorcia le distanze con Retegui (56'), subito al gol al debutto, ma il muro inglese resiste. All'80' espulso Shaw per doppia ammonizione.

LA PARTITA

L'Italia perde per la prima volta in casa in una gara di qualificazione europea dopo 24 anni, quando proprio a Napoli il 9 settembre 1999 la Danimarca vinse per 3-2, e la corsa a Euro 2024 si fa subito in salita. Gli Azzurri, alla prima senza Gianluca Vialli, pagano un primo tempo inguardabile, mettono sotto l'Inghilterra nella ripresa ma non basta per rimontare il doppio svantaggio firmato Rice-Kane. Il gol di Retegui è la più bella notizia per il Mancio, che ora contro Malta non può già più sbagliare e deve ripartire dalla seconda frazione, in cui in campo c'è stata solo l'Italia.

Mancini sceglie il 4-3-3 con Acerbi e Toloi centrali di difesa. In attacco debutto per Retegui, con ai lati Berardi e Pellegrini. Identico schema per Southgate, con Phillips che vince il ballottaggio con Henderson in mezzo al campo e Grealish quello con il compagno del City Foden in attacco. Il primo tempo del Maradona è tutto di marca inglese, con gli Azzurri in grande difficoltà nella costruzione e un Pickford mai impegnato. Il primo campanello d'allarme per Donnarumma al 12', con il portiere del PSG che vola e alza sopra la traversa la conclusione di Bellingham. Dal corner gli inglesi passano: il tiro di Kane viene ribattuto, ma il pallone arriva nell'area piccola a Rice che di sinistro fulmina Donnarumma. Il gol subito pesa come un macigno su morale e gambe dell'Italia che al 32' rischia ancora: Jorginho perde palla, Phillips da fuori conclude a lato di poco. Retegui, con soli tre allenamenti con i nuovi compagni, è un pesce fuor d'acqua ed è poco aiutato dalla squadra. L'unico pallone giocabile gli arriva al 39', ma la sua conclusione è respinta da Stones. L'Inghilterra crea sempre il panico da palla ferma e al 41' Di Lorenzo per anticipare Kane allarga troppo il braccia e tocca il pallone. L'arbitro Jovanovic non vede l'infrazione ma è richiamato dal Var e non può far altro che assegnare il rigore agli inglesi: sul dischetto va Kane che spiazza Donnarumma (44'). Per l'attaccante del Tottenham è il gol numero 54 in Nazionale: superato Rooney in vetta alla classifica dei cannonieri. Gli Azzurri rischiano il tracollo due minuti dopo, quando l'attaccante del Tottenham serve Grealish che, con la porta sguarnita, calcia male e grazia i nostri.

Il gol divorato dall'attaccante del Manchester City rischia di costare tantissimo all'Inghilterra, perché l'Italia che entra in campo nella ripresa è di tutt'altra pasta e mette alle corde Kane e compagni. Al 56' Pellegrini serve Retegui, che con un bel diagonale bagna nel migliore dei modi il debutto in azzurro. C'è tanto tempo per provare a rimettere le cose a posto, il Mancio getta nella mischia prima Politano e Cristante e poi Gnonto e Tonali. L'Inghilterra è arroccata davanti a Pickford, pensa solo spazzare via il pallone e all'80' rimane in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Shaw. Nel finale entra anche Scamacca per avere più centimetri in attacco, ma non c'è nulla da fare: i tre punti sono degli inglesi, che si prendono una piccola rivincita dopo la finale di Euro 2020 e l'eliminazione dalla Nations League.

LE PAGELLE

Retegui 6 - Debutto con gol per l'italo-argentino, con il voto che è l'esatta media tra il primo tempo (5) e il secondo (7). Se il buongiorno si vede dal mattino...

Jorginho 5 - Prova opaca dell'italo-brasiliano, che nel primo tempo perde un pallone velenoso in mezzo al campo e non riesce mai a dettare i tempi giusti della manovra.

Di Lorenzo 5 - Davanti al suo pubblico, il terzino del Napoli fa una brutta figura. Mai pericoloso in fase di spinta, ha sulla coscienza il rigore di Kane.

Rice 7 - Un gol per la sua Inghilterra ma anche per i critici d'Oltremanica, che gli imputano di saper solo distruggere il gioco. Stasera, invece, fa un gol da attaccante di razza.

Bellingham 7 - Primo tempo sontuoso del fuoriclasse del Borussia Dortmund, che sfiora anche il gol ma sbatte contro un grande Donnarumma. Cala nella ripresa come tutta l'Inghilterra.

Grealish 5 - Parte bene ma si spegne a poco a poco con il passare dei minuti. Sul suo giudizio pesa come un macigno il clamoroso errore nel finale del primo tempo che avrebbe portato l'Inghilterra sul 3-0.

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Acerbi 6, Toloi 5,5, Spinazzola 5,5; Barella 5,5 (17' st Cristante 6), Jorginho 5 (24' st Tonali 6), Verratti 6 (43' st Scamacca sv); Berardi 5 (17' st Politano 6), Retegui 6, Pellegrini 6 (24' st Gnonto 6). A disp.: Falcone, Meret, Darmian, Pessina, Emerson, Scalvini, Romagnoli. Ct: Mancini 5,5

Inghilterra (4-3-3): Pickford 6; Walker 6, Maguire 5,5, Stones 6, Shaw 5; Phillips 6, Rice 7, Bellingham 7 (40' st Gallagher sv); Saka 6,5 (40' st James sv), Kane 6, Grealish 5 (24' st Foden sv- 36' st Trippier sv). A disp.: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, Guehi, Maddison, Toney. Ct: Southgate 6,5

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 13' Rice (IN), 44' rig. Kane (IN), 11' st Retegui (I)

Ammoniti: Rice (IN), Grealish (IN), Maguire (IN), Jorginho (I), Walker (IN), Shaw (IN), Acerbi (I)

Espulsi: Al 35' st Shaw (IN) per doppia ammonizione

Note: -