Balotelli replica a Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma..."

"Siamo davvero molto limitati nel reparto offensivo. Ci sono gare a livello Primavera che non hanno italiani. Abbiamo tre squadre ai quarti di Champions League, ma su tre squadre gli italiani al massimo sono 7-8", aveva detto qualche giorno fa il ct dell'Italia Roberto Mancini, lanciando l'allarme sulla mancanza di attaccanti per l'azzurro. Pronta è arrivata la replica social di... Mario Balotelli. "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi", ha scritto Balo, ora in forza agli svizzeri del Sion, nelle storie di Instagram.