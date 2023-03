Qualificazioni Euro 2024: la Macedonia batte Malta, Hojlund e CR7 trascinano Danimarca e Portogallo

qualificazioni euro 2024

Finisce 2-1 l'altro match del girone degli azzurri. L'atalantino fa tripletta contro la Finlandia, due gol per Ronaldo contro il Liechtenstein

L'Italia parte male nelle qualificazioni a Euro 2024













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Negli altri match delle qualificazioni ad Euro 2024, la Macedonia batte 2-1 Malta, prendendosi (con l'Inghilterra) la vetta del girone dell'Italia grazie a Elmas (66') e Churlinov (72'). Sorride il Portogallo, che travolge 4-0 il Liechtenstein con la doppietta di Cristiano Ronaldo e i gol di Cancelo e Bernardo Silva. Tre reti per l'atalantino Hojlund nel 3-1 della Danimarca sulla Finlandia, due per il rossonero Krunic nel 3-0 della Bosnia sull'Islanda.

GRUPPO C

Insieme all'Inghilterra in vetta nel girone dell'Italia c'è anche la Macedonia, che batte 2-1 Malta, prossima avversaria degli azzurri. Servono tuttavia tre quarti di gara per avere ragione della formazione di Marcolini. Solo al 66', infatti, arriva il vantaggio dei padroni di casa: a firmarlo è il napoletano Elmas, a segno con un potente destro in area su sponda di testa di Miovski. Passano appena sei minuti e Churlinov trova un altro gran gol rientrando sul sinistro e beffando Bonello. Gli ospiti accorciano le distanze all'86' grazie a Yannick, a segno nove minuti dopo il suo ingresso in campo, ma la rete non basta. Macedonia subito in testa al girone C insieme all'Inghilterra, mentre Malta resta senza punti come l'Italia.

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Qualificazioni Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2, falsa partenza degli Azzurri

GRUPPO H

Subito in tre in vetta nel gruppo H: tra queste, la Danimarca, trascinata da Rasmus Hojlund, pronto a scatenarsi anche in Nazionale. Il giocatore dell'Atalanta, infatti, realizza una tripletta ed è decisivo nel 3-1 alla Finlandia. La prima rete è una deviazione in spaccata al 21' su assist di Bah, poi Antman (53') pareggia momentaneamente il derby scandinavo. Tra l'82' e il 93', però, ecco gli altri due gol che valgono il primo posto nel girone.

Insieme alla Danimarca ci sono Irlanda del Nord e Slovenia, che battono rispettivamente San Marino (2-0) e Kazakistan (2-1). L'eroe per la formazione di O'Neill è Dion Charles: l'attaccante del Bolton segna una doppietta (24' e 55'), con un gol annullato al 67' per fuorigioco a Nanni tra i padroni di casa. La formazione di Kek si impone invece in rimonta: non basta il gol di Samorodov (24'), a firmare la vittoria sono Brekalo (47') e Vipotnik (78').

GRUPPO J

Dopo i primi 90 minuti, in testa al gruppo J ci sono Portogallo e Bosnia. I lusitani travolgono 4-0 il Liechtenstein e ritrovano Cristiano Ronaldo. L'ex Juve, Manchester United e Real Madrid segna due reti (51' e 63'), di cui una su rigore, per celebrare al meglio il record assoluto di presenze con una nazionale: 197, una in più di Bader Al-Mutawa (Kuwait). Ad aprire le marcature è invece Cancelo (8'), con il raddoppio firmato ad inizio ripresa da Bernardo Silva (47').

Il protagonista della Bosnia è invece il milanista Rade Krunic: doppietta a Zenica nel 3-0 sull'Islanda. Il centrocampista rossonero apre i giochi al 14' e raddoppia al 40', mentre il tris arriva al 63' e porta la firma di Dedic. Senza reti, invece, la sfida tra Slovacchia e Lussemburgo, che salgono a quota 1 a -2 da Portogallo e Bosnia e a +1 su Liechtenstein e Islanda.