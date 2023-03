Italia, Mancini: "Concessi due gol per disattenzione. Nella ripresa grande Nazionale"

italia

Il ct azzurro dopo l'Inghilterra: "Meritavamo il pari. Retegui ha bisogno di conoscere i compagni, ci vorrà tempo"

L'Italia parte male nelle qualificazioni a Euro 2024













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta la sconfitta interna contro l'Inghilterra che ha inaugurato il girone di qualificazione azzurro verso Euro 2024: "Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo subito due gol da calci piazzati nel primo tempo poi nel secondo abbiamo dominato e meritavamo di pareggiare. Ci dispiace iniziare così, ma la strada è lunga".

"Nella ripresa abbiamo pressato meglio, siamo stati più alti e devo dire che ho rivisto una grande Italia", aggiunge il ct alla Rai. "Loro sui calci piazzati erano sempre pericolosi, abbiamo preso reti evitabili: il primo gol è stata una disattenzione, il secondo è arrivato su rigore. Ora ci rimbocchiamo le maniche. Di solito iniziamo i gironi in salita, magari questa volta finiremo in discesa" prosegue Mancini.

Sull'esordio di Retegui il ct dice: "È stato tre giorni con noi, ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Ci vuole tempo. Ha avuto difficoltà nel primo tempo, i difensori inglesi lo hanno limitato. Nella ripresa si è mosso meglio, ma essendo così giovane ha solo bisogno di tempo".

Ora la testa subito a Malta, che ha perso con la Macedonia del Nord. "La nostra speranza è di qualificarci un po' prima per poi far giocare qualche ragazzo nuovo in fondo alle qualificazioni, ma ora dobbiamo pensare alla sfida contro Malta".