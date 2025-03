Qualif. Euro U19, Italia sfiora vittoria contro Spagna: 2-2 a Catanzaro

Il 2-2 contro la Spagna tiene aperto il discorso qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 19 ma, come successo mercoledì contro la Lettonia, la vittoria è sfumata nei minuti finali. A Catanzaro, davanti a 5.307 spettatori, è arrivato il secondo pareggio consecutivo per l'Italia: martedì, sempre al 'Ceravolo' contro la Francia - che oggi ha battuto 2-1 la Lettonia nell'altra sfida del girone - servirà però necessariamente una vittoria e sperare che la Spagna non vada oltre il pari con la Lettonia. Un successo della squadra di Paco Gallardo porterebbe i campioni in carica alla fase finale; in caso di arrivo a pari punti, e con lo scontro diretto pari, sarebbe invece la differenza reti a essere decisiva. Vantaggio spagnolo con un'autorete di Leoni, pari su rigore di Mattia Liberali, che a 7' dalla fine aveva permesso all'Italia di capovolgere il risultato, ma all'88' è arrivato il definitivo 2-2 di Cordero, sempre dal dischetto. Quando una squadra dà tutto in campo a livello caratteriale, fisico e di compattezza in partite come spettacolari come queste davanti a un pubblico come questo, è già una soddisfazione - le parole di Bollini -. Emotivamente sapevamo di dover vincere: siamo andati in svantaggio, l'avevamo ribaltata. C'è rammarico per il gol subito nel finale ma voglio elogiare i ragazzi per quello che hanno fatto, dimostrando di tenere enormemente alla maglia azzurra andando anche a cercare il 3-2 dopo aver subito il pareggio. Non ci fasciamo la testa e pensiamo a martedì".