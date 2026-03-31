Qual. Euro Under21, le ufficiali di Svezia-Italia
SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. A disposizione: Picornell, Makolli, Kurtulus, Thorell, Boudri, Njie, Sjostrand, Kusi-Asare, Kanga. Ct: Backstrom.
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. A disposizione: Daffara, Favasuli, Cherubini, Venturino, Okoro, Ahanor, Faticanti, Cacciamani, Calvani. Ct: Baldini.