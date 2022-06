Qatar 2022, la FIFA aumenta le rose: da 23 a 26 giocatori

Una riunione del Consiglio FIFA ha introdotto importanti novità sul format dei prossimi Mondiali in Qatar. La rivoluzione più importante riguarda l'estensione della lista convocati per ciascuna nazionale: da 23 giocatori si passa a 26. Rilevante anche l'aumento del numero dei sostituti: in lista provvisoria, saranno pronti a subentrare 55 giocatori anzichè 35. La modifica di questi criteri ha a che fare con le particolari condizioni in cui si giocherà il torneo, nel pieno della stagione calcistica, in balìa di un calendario iper-compresso e degli strascichi del Covid-19.