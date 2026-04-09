Pullman dell'Atletico preso a sassate al Camp Nou, il club spagnolo contatta… la NASA

Prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona al Camp Nou, il pullman dei Colchoneros è stato il bersaglio del lancio di sassi all'arrivo allo stadio (come già successo in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa del re) e due finestrini sono andati in frantumi. La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona", ha commentato il tecnico Diego Simeone, mentre il club ha espresso tutto il proprio disappunto per l'accaduto scegliendo la via dell'ironia sui social e scrivendo direttamente alla NASA: "Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna".