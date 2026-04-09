Lecce: la situazione in vista del match con il Bologna

È proseguito nel pomeriggio al centro sportivo di Martignano il lavoro del Lecce in vista dell'incontro di domenica pomeriggio a Bologna. Assenti i lungodegenti Berisha e Camarda, a riposo Gaspar. Lavoro differenziato per Gallo, Sottil e Gandelman, le loro condizioni saranno monitorate sino all'immediata viglia dello scontro contro i rossoblu.